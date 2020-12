Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este domingo inició la distribución de vacunas contra Covid-19 en Estados Unidos, cuya aplicación iniciará el próximo lunes.

Camiones de operadores logísticos de Fedex y Ups salieron a primera hora de esta madrugada de la planta farmacéutica de Pfizer. Estas empresas contribuyen a la distribución a temperaturas ultrafrías, como lo requieren las dosis.

El resto de las dosis llegará al resto de los lugares en uno o dos días después.

The @pfizer – @BioNTech_Group vaccines are now in our U.S. network, and we’ll be delivering them to their destinations soon. 🚚 https://t.co/eYSIdMz1y3 pic.twitter.com/y3DmIYazk1

Las primeras personas que recibirán la vacunas será el personal del sector salud o que trabajan en residencias de ancianos, debido a su exposición al virus.

La primera carga de vacunas de Pfizer tendrá tres millones de dosis, las cuales no serán suficientes para cubrir las necesidades más urgentes en la mayoría de los estados.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos espera que la cadena de producción y distribución mantenga una «cadena constante» para poder administrar hasta final de año 40 millones de dosis de la vacuna, que servirá para aplicarlas a al menos 20 millones de personas.

📸: The first shipment from our Kalamazoo plant. @UPS @FedEx

.

.

The Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine has not been approved or licensed by the @US_FDA but has been authorized for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 16+. See conditions of use: https://t.co/OS1tgYopUj pic.twitter.com/yogti0Ahcq

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 13, 2020