Inicia la segunda fase del Plan Integral de Seguridad en Uruapan

Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador, Silvano Aureoles Conejo se comprometió a que en Michoacán no volverán los tiempos en que los delincuentes mandaban en todas las actividades productivas y económicas, por ello, aseguró que la sociedad michoacana no estará vulnerable ante las acciones delictivas.

Lo anterior, durante el arranque de la Segunda Fase de la Estrategia de Seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Uruapan con la finalidad de que las elementos municipales y estatales cuenten con el Certificado Único Policial (CUP).

En su intervención en la plaza principal del municipio, Aureoles Conejo expuso que hoy en día la tarea más importante para el país y Michoacán es la seguridad, por lo cual, dijo que la determinación de su gobierno es mejorar la situación en todo el estado, pero en específico la de Uruapan donde se ha vivido una presión constante de las células delincuenciales.

Resaltó que debido a que Uruapan tiene un Producto Interno Bruto (PIB) similar a la de Morelia, se ha vuelto un municipio atractivo para las actividades delicuenciales, sobre todo el problema grave que existe con el tráfico y consumo de drogas sintéticas. También, reconoció que el secuestro ha golpeado a esta región, por lo cual, existe un compromiso de su gobierno para hacerle frente a los grupos criminales con toda la fuerza policial.

«No nos asustan los delincuentes, porque nos asiste la razón y somos una inmensa mayoría los que queremos la paz y tranquilidad», aseguró el mandatario estatal.

En su discurso, Aureoles Conejo, señaló en Uruapan de que la sociedad michoacana no estará vulnerable ante los intentos de la delincuencia en apoderarse de la paz y tranquilidad, incluso, el gobernador de Michoacán, se comprometió a que no volverán aquellos tiempos en que los grupos criminales mandaban en los municipios y en todas las actividades económicas de la entidad, por eso, dijo, la determinación valiente de que no se van atropellar los derechos de la gente.

¡Buenos días! Hoy daremos inicio a la 2ª fase del Plan Integral de Seguridad en #Uruapan. ¡Nos vemos allá en un rato más! — Silvano Aureoles (@Silvano_A) May 30, 2019

Explicó que la estrategia policial en este municipio tiene el propósito de que todos los elementos estén acreditados en los procesos de control y confianza para que puedan brindar una mayor seguridad a los ciudadanos, pero a su vez, evitar las quejas contra los uniformados en materia de derechos humanos.

Aseguró que en unos días, Uruapan contará con 400 policías capacitados y certificados, pero la meta a cumplir en este año es que el municipio cuente con 800 elementos como lo marcan los estándares de seguridad.

El presidente municipal de Uruapan , Víctor Manuel Manríquez González, reconoció que actualmente el mayor problema que aqueja a la sociedad es la inseguridad, debido a que es un tema complejo, destacó la necesidad de que en conjunto a través de un frente común entre los diferentes niveles de gobierno estatal y federal, se construya una sociedad en paz y segura.

Destacó que es necesaria la legalidad y la impartición de justicia en todos los municipios de Michoacán para que puedan existir mayores condiciones de seguridad. Aseguró que en su administración se ha trabajado en la cultura de la legalidad, la prevención del delito, cultura cívica y la erradicación de la violencia de género

«Es fundamental el respaldo de los ciudadanos, porque solos no vamos a poder contra la inseguridad. Es importante la proximidad social y que se sumen los habitantes al trabajo para que haya mejores condiciones», consideró el edil de Uruapan.

Finalmente, Aureoles Conejo, se comprometió con los policías de Uruapan a entregarles un seguro de vida, acceso médico y jurídico, así como un fideicomiso para la entrega de becas a los hijos de los uniformados.

