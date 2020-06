Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con dos marchas, una por la zona del monumento a Lázaro Cárdenas y la segunda en la avenida Nocupétaro para llegar hasta Palacio de Gobierno, los integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) continuarán la exigencia hacia las autoridades estatales para que los atiendan en una mesa de negociación en la que se acuerde la modificación de la convocatoria.

Tal como lo anunciaron desde este domingo, los jóvenes salieron a las calles de Morelia a fin de que sean escuchados por el Ejecutivo estatal.

Al no tener aún respuesta diferente a la ya planteada por los funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en torno a que se mantiene en los mismos términos la convocatoria de nuevo ingreso para las normales de Michoacán, los quejosos decidieron este lunes reanudar las movilizaciones en la capital michoacana como medida de presión para que se retracte la autoridad y no haya disminución de la matrícula.

Los jóvenes aseguraron que hasta el momento no han sido atendidos por el encargado del despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, ni por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Sánchez Alfonso para que en una reunión en conjunto con las autoridades federales se establezcan acuerdos que beneficien a la ONOEM, así como al normalismo de Michoacán.

En contraste, Sánchez Alfonso en repetidas entrevistas ha señalado que los funcionarios no tienen las puertas cerradas para atender a los jóvenes, y que incluso se ha sentado a dialogar con los voceros de la ONOEM, sin embargo enfatizó en que la elaboración de la convocatoria le corresponde a la SEE y no a los estudiantes, por ello, reiteró que debe ser respetada y acatada por los jóvenes.

En tanto, los integrantes de la ONOEM decidieron realizar dos marchas por la capital michoacana, la primera en la avenida Nocupétaro y la segunda desde el monumento a Lázaro Cárdenas con la finalidad de que los dos bloques lleguen a Palacio de Gobierno donde realizarán un mitin político y mantendrán la avenida Madero bloqueada, como parte de su plan de acción para que los funcionarios estatales los atiendan en una mesa de negociación.

De igual manera, dijeron que las movilizaciones forman parte de exigir también la liberación de los ocho estudiantes de la Normal Rural «Vasco de Quiroga» vinculados a proceso por bloquear las vías del ferrocarril, y quiénes se encuentran recluidos en el penal «David Franco Rodríguez».

Insistieron en que estás marchas se realizarán toda la semana para que los funcionarios de la SEE puedan modificar la convocatoria y no se permita en este ciclo escolar 2020-2021 la reducción de la matrícula.

Normalistas se manifiestan en avenida Nocupétaro Posted by MiMorelia.com on Monday, June 15, 2020

Por: Guadalupe Martínez/R