Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Salvador Arvizu Cisneros, informó que contempla la realización de una serie de foros regionales en torno a su iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público en enero del próximo año, con énfasis en que la convocatoria está abierta a los trabajadores del volante.

Luego de que un grupo de transportistas se manifestó ayer en el Palacio Legislativo, para exigir al congresista del Partido del Trabajo (PT) que bajara su iniciativa que se presentó ante el Pleno para primera lectura, Arvizu Cisneros subrayó que el proyecto «apenas está naciendo» y en los foros regionales determinarán la viabilidad de la propuesta.

«Hay un problema muy grave, ¿cómo le vas a confiar a tus hijos a un chofer como los que vinieron ayer a golpear y a tumbar la puerta?, ¿cómo es posible que vengan de esa manera cuando se les invitó al diálogo y vienen y me exigen que baje la iniciativa a cambio de que se fueran, pues no, yo no estoy sujeto a caprichos de nadie, estoy sujeto a buscar el bienestar común», enfatizó.

En entrevista colectiva, destacó que después de 37 años Michoacán requiere un nuevo marco legal en materia de transporte y vialidad, pese a la resistencia de los trabajadores del volante y concesionarios a través del «chantaje».

«Se buscará hacer los foros, si ellos quieren acudir qué bueno, y si van y quieren ir a reventarlos buscaré de qué manera sacar mi iniciativa, pero tampoco voy a vivir bajo la sombra del chantaje», reiteró.

Desglosó que los objetivos de su iniciativa son los siguientes:

1.- Recuperar para el estado, la rectoría y control del transporte público en Michoacán.

2.- Garantizar, por parte del estado, el derecho de las personas para trasladarse al trabajo, acceder al estudio y la salud con seguridad y dignidad.

3.- Atender el impacto ambiental que generan tanto los vehículos particulares como los del servicio público.

4.- Revertir las condiciones laborales de los choferes y operadores del transporte público, pues son vulnerables y no tienen derecho a un trabajo digno ni a prestaciones sociales.

5.- Lograr que el transporte y la movilidad se conviertan en una política social, económica y ambiental prioritaria para el estado.

6.- Crear por primera vez, una Ley de Movilidad y Transporte Público, con el marco jurídico para desarrollar una movilidad urbana, promover la participación ciudadana en defensa de dicho derecho, de una mejor vida para homologar y establecer lineamientos en los modelos de concesión y política tarifaria.

7.- Creación del Instituto de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte, mismo que contempla la integración de organismos sociales, en el que de aprobarse, los ayuntamientos tendrían plena vigencia de los derechos y obligaciones que les otorga el 115 Constitucional en materia de Transporte Público.

8.- Regular las concesiones y permisos del servicio de transporte público, el transporte escolar, de trabajadores y de grúas.

Por: Sayra Casillas/RMR