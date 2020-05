Estados Unidos (MiMorelia.com).- El pasado 13 de abril, Saige Kratenstein perdió a su padre victima de Covid-19, quien había sido internado desde el 29 de marzo por complicación del virus; mientras el señor estuvo internado, la vida de los Kratenstein tuvo que seguir y así su hija Saige continuó con sus clases en línea, sin embargo, después de la muerte de su padre sus trabajos académicos se acumularon.

@UofMaryland I simply asked my prof for a few days extension on a project because MY DAD died as a result of covid19 and THIS is the response I get. DO. BETTER. 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/OTDKY9mepj

«Simplemente le pedí a mi profesora unos días más de plazo para presentar el proyecto porque mi padre murió tras contraer Covid-19 y esta es la respuesta que recibo. “HAZLO MEJOR”, explicó Saige en la red social.

Así fue el mensaje vía mail que le envió la profesora: “Hola Saige, lo entiendo. Estamos empezando una nueva sección del curso hoy, así que te recomendaría mucho que asistieras y participaras en las reuniones de Zoom. Podría distraerte y es temario que entrará en el examen 3. Cuídate”.

Would also like to mention that on the day of my dads FUNERAL she said i should try to make it to the ZOOM anyway. pic.twitter.com/GeyjKGv35C

— Saige (@saigedara) April 30, 2020