Por: Salvador Gaytán

Ocoyoacac, Estado de México (Rasainforma.com).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador insistió en que los ciudadanos deben decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero antes deberá informarse bien sobre las opciones y para ello llamó a los medios de comunicación a dar espacios para dar a conocer y formar debates al respecto.

En el Museo de la Batalla del Monte de las Tres Cruces, en donde el Ejército de Miguel Hidalgo enfrentó una de las peleas más importantes de la Guerra de Independencia, recordó que hay dos opciones: construir el nuevo aeropuerto o hacer dos pistas en Santa Lucía.

No es la opinión de uno, no es sólo la opinión del Presidente, no sólo es la opinión de grupos por poderosos que sean, ahora la opinión que cuenta, la opinión que vale es la de los ciudadanos, así puede tratarse de una gran personalidad, del ámbito político, intelectual, empresarial, periodístico, una gran figura, un hombre con mucha fama pública, pero su punto de vista es igual al del campesino más humilde, de un obrero, es la opinión de todos los mexicanos, esa es la democracia.