Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ni Antonio Soto Sánchez ni Norberto Antonio Martínez Soto quieren dar su brazo a torcer y se mantienen en la postura de buscar la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de Michoacán. La definición, señalan, tiene que darse a más tardar el viernes próximo.

El pasado lunes renunció a la coordinación la hoy secretaria general del PRD en la entidad, Araceli Saucedo Reyes, por lo que momentáneamente tomó la batuta el vicecoordinador Antonio Martínez, sin embargo este miércoles reiteró que busca quedarse en el cargo todo el periodo (alrededor de ocho meses).

“Sigo en la intención, no me bajaré, no me convencen”, exclamó, para luego señalar que en reunión buscará que la designación se dé por unanimidad entre los cinco miembros del grupo parlamentario, pero si no se dan las condiciones una votación mayoritaria también es válida.

En charla por separado, Antonio Soto coincidió en que el nuevo coordinador se define entre jueves y viernes.

“Yo me mantengo respetuoso con mis compañeros y si ellos deciden que yo puedo ser el coordinador para mí va a ser un honor, pero lo haré siempre y cuando ellos estén de acuerdo en ello”, dijo.

El grupo de legisladores perredistas está integrado por Humberto González Villagómez, Antonio Soto Sánchez, Norberto Antonio Martínez Soto, Araceli Saucedo Reyes, y, Octavio Ocampo Córdova.

Por: Sayra Casillas/CA