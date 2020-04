Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Covid-19 ha generado un impacto también en la economía de México y en las entidades federativas, por ello en el sector industrial buscan crear alternativa para poder reactivar la economía, con las medidas sanitarias necesarias y evitar así mayores estragos, compartió el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas.

El dirigente empresarial aclaró que todavía al interior de la organización no han hecho un conteo sobre las afectaciones que ha dejado la pandemia en el sector industrial de Michoacán, ya que están más interesados en poder encontrar soluciones.

“Estamos en un momento complejísimo, no hemos llegado al momento de contabilizar los cierres, seguramente empezaremos a contar las pérdidas. La preocupación está en el qué hacer y pensar cómo podemos reactivar operación, buscar tener mesas de información y verter ideas para saber qué hacer a finales o mediados de mayo, esto no puede continuar por 60 o 90 días, sería insostenible sin importar el tamaño de empresas”, sostuvo.

Ante esta complejidad, el líder de AIEMAC comentó que de manera virtual han sostenido reuniones con los agremiados para posteriormente exponer los acuerdos a los tres niveles de gobierno para así, “entre todos encontrar las mejores opciones”.

En la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán cuenta con 64 socios a nivel estatal, los cuales se estima que generan 80 mil empleos directos e indirectos.

Al respecto, Carlos Barajas insistió en que el gobierno federal debe implementar un plan de contención más claro ante el Covid-19, tanto en salud como en lo económico, para así evitar una crisis mayor que pueda provocar despidos.

“Que permita a las empresas transitar este momento, porque no podemos pedir no trabajar y no tener ingresos; pero les pedimos que sí paguen sus nóminas, impuestos y cuotas obreros-patronales; esto va llevar a los inversionistas o empresas a cerrar, si lo haces no necesitas trabajadores, si empezamos a ver desempleo llegaremos a los puntos más graves”, señaló.

Reiteró la idea de que en este tipo de situaciones se deben coordinar autoridades e Iniciativa Privada para encontrar las mejores soluciones en las que se puedan mantener las fuentes de empleo.

Por: Josimar Lara/R