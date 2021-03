Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La red social de Instagram lanzó nuevas funciones de seguridad para proteger a los usuarios que son menores de edad, ya que son los más vulnerables a riesgos y peligros en las redes sociales.

La famosa aplicación de fotografías y videos prohibió a los adultos mayores enviar mensajes directos a los menores de 18 años que no los siguen.

Cuando un adulto intente enviar un mensaje a un usuario menor de edad que a su vez no le sigue recibirá una notificación donde se le informará que no fue posible el envío, informó la app a través de un comunicado.

La función se basa en la capacidad de predicción de la edad por medio de aprendizaje automático, y en la edad que los usuarios introducen cuando se registran.

Además, la app reveló que en las próximas semanas estudiaran la forma de impedir que adultos que muestran “un comportamiento sospechoso” puedan interactuar con menores.

Incluso tendrán dificultades para ver las cuentas de adolescentes en usuarios sugeridos, se evitará que descubran contenidos de menores en los reels, así como en la pestaña de explorar y se ocultaran los comentarios en las publicaciones de menores de edad.

Some updates on what we’re doing to keep teens safe on Instagram ❤️ Including:

🔒 Restricting DMs between teens and adults they don’t follow

🤔 Prompting teens to be careful in DMs even with adults they’re connected to

🙋 Encouraging teens to make their accounts private pic.twitter.com/l1PZ9uwzeG

— Instagram (@instagram) March 16, 2021