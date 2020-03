Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del martes serán instalados filtros sanitarios en las escuelas de todos los niveles para detectar algún menor con posibles síntomas del Covid-19, en los cuales no será obligatorio el gel antibacterial, los cubrebocas o los termómetros, ya que se pretende aplicar las medidas preventivas oficiales, como el constante lavado de manos y evitar el contacto físico.

Así lo resaltó el encargado del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, en entrevista para MiMorelia.com, quien confirmó que por ahora la dependencia no está en condiciones de que todas los planteles cuenten con el gel antibacterial, por ello, no será un elemento obligatorio.

La idea es que las medidas de higiene dadas a conocer por las autoridades federales e internacionales se apliquen de manera efectiva en todos los centros escolares, las cuales consisten en un adecuado lavado de manos, mantener distancia de al menos un metro entre personas que estornuden o tosan y evitar tocarse los ojos, nariz y boca con manos infectadas.

«En ese sentido, queremos evitar durante esta próxima semana alguna infección mayor en los salones de clase. Queremos dar a conocer los filtros a los padres de familia y maestros para que implementen las medidas de higiene en los menores de edad», expresó.

Anticipó que después de que inicie el receso escolar, durante una semana se iniciará, junto con los padres de familia y los maestros, la limpieza de todas las escuelas del nivel básico para evitar la propagación del Covid-19. «El objetivo es tomar medidas preventivas, no queremos que se alarme de más la población, pero sí queremos estar preparados ante cualquier situación. En Michoacán aún no hay casos confirmados», dijo.

Ayala Morales descartó alguna repercusión en contra de los estudiantes que no asistan a los planteles educativos a partir de este martes por la detección en casa de algún síntoma relacionado al coronavirus, pues la medida más recomendable que ha hecho la SEE a los padres de familia es no llevar a sus hijos enfermos con gripe a las escuelas.

Insistió en que este receso escolar no significan más vacaciones para los maestros y estudiantes, sino una medida de aislamiento y precautoria ante la pandemia.

Expresó que sería muy inconsciente del padre o la madre que decida llevar a los menores a los planteles, aún sabiendo que el niño tiene tos, fiebre o dificultad para respirar, por lo cual, enfatizó en que los estudiantes no tendrán ninguna afectación en sus calificaciones, pues ya se giró la instrucción a los maestros de Michoacán.

Está situación, dijo que se quiere evitar a toda costa, por ello, la determinación por parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de iniciar el receso escolar a partir del 23 de marzo hasta el 20 de abril, ya que así también no se podría en riesgo a otros grupos de población como los adultos mayores, las mujeres embarazadas o las personas con problemas en su sistema inmunológico.

El encargado del despacho de la SEE, consideró que no se prevén afectaciones mayores en el aprendizaje de los menores y jóvenes tras el receso escolar, ya que se trabajará con los maestros una planeación de los contenidos para evitar en la manera de lo posible un atraso. Incluso, dio cuenta de que los profesores dejarán tareas adicionales y diferentes actividades educativas para que los alumnos las lleven a cabo desde el hogar junto con los padres de familia.

Cabe recordar que este 14 de marzo, Moctezuma Barragán informó que para proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el sector educativo se decidió seguir las disposiciones de la Secretaría de Salud federal, aplicando medidas para enfrentar el Covid-19 que incluye un aislamiento preventivo del 20 de marzo al 20 de abril.

