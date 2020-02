Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la formación del alumnado, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Morelia, tomó protesta a nuevos integrantes de diferentes Capítulos Estudiantiles: IISE 853, México Logístico, ASQ, CEIGE y CUENTA; que permiten enriquecer la preparación del alumnado.

El director del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), José Luis Gil Vázquez, precisó que estas agrupaciones de estudiantes permiten que su energía y sus conocimientos se enfoquen en la constante preparación y formación profesional, porque dentro de sus actividades y compromisos deben velar por estar a la vanguardia.

Al referirse a los estudiantes, el director enfatizó: “Es importante que disfruten estos momentos porque son “anclas” que se quedan para toda la vida; hoy la transformación del conocimiento ha sido muy rápida, la tecnología nos supera; el conocimiento se dobla en dos o tres años y estos Capítulos son el espacio donde ustedes son los catalizadores para hacerse llegar de conocimientos fronteras”.

Durante la semana se realizaron actos protocolarios por separado para la toma de protesta de las mesas directivas y asesores facultativos de los Capítulos Estudiantiles correspondientes a las carreras de: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial y Contador Público.

Los capítulos que participaron en la renovación son los pertenecientes al Instituto de Ingenieros Industriales y Sistemas 853; México Logístico, a la Sociedad Americana de Calidad; CEIGE y el de Contadores Universitarios en Total Acción (CUENTA), este último, apenas recibe a su primera mesa directiva de los 16 capítulos existentes en la institución.

En las ceremonias las autoridades recordaron que estas experiencias deben coadyuvar en un impacto positivo para la transformación de sus familias y de la población en general, porque “hoy el Tecnológico de Morelia tiene ya 16 Capítulos Estudiantiles que sin duda han ayudado a mejorar la calidad profesional de los egresados porque son el escaparate necesario para cubrir los tópicos que pueden no estar incluidos en las curriculas”.

Por su parte, Francisco Leija Ponce, presidente de uno de los capítulos, resaltó que las actividades de los capítulos les permiten ampliar su visión profesional y entender la importancia de la carrera con disciplinas afines; se fomenta la formación académica y se trabaja en la mejora de áreas de oportunidad.

Actualmente en el ITM se tienen conformados los siguientes Capítulos Estudiantiles: Association for Iron and Steel and Technology México, Asociación Mexicana de Mecatrónica, American Society for Quality México, Capítulo de Ingenieros en Gestión Empresarial Morelia, Coparmex ITM, IEEE Computer Society, Electron Devices Society Student Chapter, Engineering in Medicine & Biology Society (EMBS), del Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas 853, México Logístico, SEMAC ITM, IEEE Robotics and Automation Society, SALSS 1002, IEEE Women in Engineering y Contadores Universitarios en Total Acción.

Boletín/PO