Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego del temblor registrado esta mañana en Michoacán, el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, informó que ya instruyó a Protección Civil estatal a llevar a cabo recorridos por la región de Tierra Caliente para cuantificar posible afectaciones.

He instruido a @pcmichoacan a realizar un recorrido para supervisar posibles afectaciones en la región de Tierra Caliente, luego del sismo de magnitud 5.6 con epicentro a 63 kilómetros de Huetamo. Al momento no tenemos reportes de algún suceso.

Asimismo, el Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, Luis Felipe Puente, afirmó que, debido a la baja intensidad del sismo, no fue necesario activar la alerta sísmica.

#Sismo detectado el 03-mar-19 a las 09:26:06 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Guerrero–#Michoacán a 45 km al SO de #Huetamo,Michoacán.

Via: @SASMEX

— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) March 3, 2019