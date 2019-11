Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex perredista, Erik Juárez Blanquet, admitió que destinó recursos propios para apoyar a militantes de Morena que participaron en las asambleas distritales que el partido guinda celebró el pasado 27 de octubre para la elección de congresistas y consejeros estatales y nacionales.

No obstante, consideró insuficientes los elementos que puedan aportar quienes lo denunciaron ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

“Considero que son insuficientes pero no soy el Tribunal, habría que esperar a lo que ellos dicten que hay que seguir. Estaré atento al procedimiento, sin ningún problema”, exclamó, para luego rechazar la utilización de recursos públicos con fines partidistas.

Tanto las 12 asambleas que se llevaron a cabo en Michoacán, como las que se efectuaron en las demás entidades del país, con excepción de Jalisco -por falta de condiciones-, quedaron invalidadas por resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, el fallido proceso interno derivó una serie de denuncias en contra del hoy diputado local, interpuestas por militantes que lo acusaron de intromisión e inducción del voto a cambio de presuntas dádivas.

En la conferencia de prensa que brindó esta mañana para informar sobre temas legislativos, Juárez Blanquet fue cuestionado sobre el tema.

Minimizó las acusaciones con el argumento de que ha participado en múltiples procesos internos y considera válido promover a quienes cree que pueden representar dignamente un espacio.

“Todos, estoy seguro, hicieron lo propio, salieron a las calles, a las comunidades, a buscar a los militantes, a los que podía ejercer su voto en las asambleas distritales y desde luego que seguiremos trabajando en ese sentido”, declaró, sin especificar el monto invertido.

“No hay una inversión en realidad en torno a este proceso, puesto que tampoco es mucha la gente que se tenía que movilizar. He ganado varias elecciones consecutivas, la gente nos conoce y sabe que siempre ayudamos y apoyamos en todo momento, no de ahora, no en un proceso, no en una coyuntura”, agregó.

Mencionó que, tal como se publicó en redes sociales, regaló un automóvil a un compañero de su grupo, con la aclaración de que ello ocurrió hace más un año, y el propósito era facilitarle el desplazamiento por el estado para que realizara activismo político.

“Yo puedo disponer de mi dinero, puedo apoyar a quien considere conveniente, eso fue real… quienes nos dedicamos a la política construimos proyectos a mediano y a largo plazo eso es lo más natural, no estamos cruzados de brazos esperando a que llegue el 2021, el 2024; lo hace Chana, lo hace Juana, lo hace Pedro, lo hace Lupe, lo hacen en todos los partidos políticos”, indicó, para luego retomar que ha acompañado todos los procesos en los que intervino Andrés Manuel López Obrador, antes de ser electo presidente de México.

Por: Sayra Casillas/CA