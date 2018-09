Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un integrante de Enamorándonos quedó fuera de la emisión por una enfermedad que lo obliga a dejar el programa.

Se trata del sexólogo Juan Carlos Acosta, que al término del programa en vivo confesó que padece un terrible mal que ha hecho daño a su cuerpo.

Tomado del brazo por Carmen Muñoz, el experto contó que padece Lupus, una enfermedad que afecta los órganos.

“Hace algunos meses me detectaron una enfermedad llamada Lupus, es una enfermedad muy cruel porque es una enfermedad en donde tus defensas atacan a tus órganos, no ha sido nada fácil para mí este proceso, de hecho, ha sido muy complicado”, narró.

Asimismo, dijo que quiere seguir en el programa, pero se ausentará para tratarse del mal.

“Quiero seguir fuerte en el programa, creo que lo que yo hago es defender el amor, defender las relaciones reales de pareja… Estoy en un tratamiento que me ayuda, pero me lastima, es un tratamiento que me duele mucho, me hace sentir bien, pero a la vez mis dolores no se me quitan al cien por ciento”.

Este es el video en el que cuenta todo:

R