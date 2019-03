Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para protestar a favor de la abrogación de la Reforma Educativa en el país y mostrar el descontento hacia los legisladores, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestarán frente al Congreso del Estado a partir de las 9:00 de la mañana.

La manifestación fue aprobada por los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección XVIII a fin de generar presión en los estados en torno a una de las banderas históricas de los trabajadores de la educación que inició en el sexenio priísta de Enrique Peña Nieto.

Los docentes mantendrán bloqueada la avenida Madero hasta las 15:00 horas aproximadamente a la altura del Palacio Legislativo donde este jueves se llevará a cabo un Acto Solemne para la entrega de la Presea “Alfonso García Robles” en el marco del “Día Estatal por la Paz”.

Sobre el particular, el secretario de Organización de la Coordinadora en Michoacán, Salvador Almanza Hernández, informó que los maestros democráticos darán la pelea en el Congreso para que a nivel federal no se apruebe la Reforma Educativa enviada inicialmente por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma. Hay que recordar que esta mañana en rueda de prensa, el funcionario comprometió que la iniciativa no contemplará las evaluaciones punitivas, ni obligatorias, ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Así como, los derechos laborales del magisterio serán protegidos con opciones de mejora y en lo que no es mejora, se aplica el Artículo 123 Constitucional, Apartado B, señaló.

CA