Roma (Rasainforma.com).- Durante la madrugada del pasado lunes, Roma registró una intensa lluvia acompañada de granizo que dejó las calles inhabilitadas.

El granizo dejó varios vehículos dañados, plazas comerciales, la Basílica de San Sebastián, estaciones del metro y hogares.

A violent storm brought large amounts of hail and rain to Rome on Sunday night. This shows the hail falling into the underground Metro system. Jo pic.twitter.com/gBY2qFWGdO

— BBC Weather (@bbcweather) 22 de octubre de 2018