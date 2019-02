Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El fundador y director de Amazon, Jeff Bezos, señaló que fue víctima de intento de extorsión por parte de un tabloide, que amenazó con dar a conocer una serie de fotografías comprometedoras así como mensajes con una mujer que no es su esposa.

Dicho chantaje proviene de la revista sensacionalista National Enquirer, que pertenece a American Media Inc. (AMI). El vicepresidente de AMI, David Pecker, amenazó a Bezos con hacer públicas tales fotografías.

Todo comenzó cuando National Enquirer publicó un artículo donde exponían mensajes íntimos entre Jeff Bezos, también dueño de The Washington Post, y la comunicadora Laura Sánchez, supuesta amante del empresario.

Ante ello, el CEO de Amazon contrató un equipo privado de investigación para conocer cómo se filtraron esos mensajes y llegaron a manos de la revista. En respuesta, Pecker lo contactó por medio de intermediarios para extorsionarlo y amenazarlo con la publicación de esas fotos si Bezos no detiene la investigación de la filtración.

A través del blog de Bezos, éste hizo pública la situación y comentó “Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco quiero participar en sus conocidad prácticas de extorsión, favores políticos, ataques políticos y corrupción”.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 7, 2019