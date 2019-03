Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El acalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció que este año el municipio invertirá 140 millones de pesos para mejorar la infraestructura en escuelas de bajos recursos o también denominadas de “palitos”, que requieren intervención de manera urgente.

En entrevista con medios el edil dijo que son alrededor de 60 los planteles educativos donde podrán construir aulas, baños, canchas, cercos perimetrales, patios cívicos y techumbres para que sus alumnos reciban formación.

Señaló que la inversión de recursos es tripartita, es decir que el municipio, estado y federación hicieron sus aportaciones para emprender este programa que va a iniciar el próximo 6 de abril, con una jornada de pintura en jardines y espacios públicos de algunas escuelas.

Sobre las escuelas de “palitos” que no están regularizadas y por ello no podrán ser intervenidas, dijo que son 25 y la ubicación de ellas está en zonas donde no es factible ni siquiera construir una institución educativa.

“Son 60 las escuelas que están debidamente reguladas, son en las que vamos a poder ejercer los recursos, sabemos de otras 25, pero lamentablemente está en zonas de riesgo que no permiten los reglamentos regularizarlas o hay otras que sí, vamos a revisar cada uno de los casos”, explicó.

Agregó que existen también otros 40 millones de pesos etiquetados desde la federación para construir o en su caso renovar bebederos en todas las escuelas públicas de Morelia que cuentan con este servicio.

“Vamos a revisar cómo se encuentran los bebederos de las escuelas y en las que sea necesario los vamos a renovar, hay muchos que en teoría estaban hechos o hay otros que no, es por eso que haremos los cambios correspondientes”, concluyó.

