Investiga CEDH presunto abuso policial hacia un sujeto que no usaba cubrebocas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación ante los presuntos abusos policiales de que fue objeto un individuo en el municipio de La Piedad, por no usar el cubrebocas.

El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó al visitador Auxiliar de La Piedad, Oscar Núñez Chávez, a iniciar las diligencias necesarias, integrar el expediente y emitir las medidas correspondientes para evitar abusos hacia la población.

Tras estos hechos el agraviado acudió al organismo a presentar una queja formal en contra de los policías que lo detuvieron, para que la institución realice la investigación correspondiente respecto al actuar de los policías y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos.

Derivado del Decreto emitido por el gobierno de Michoacán que obliga al uso de cubrebocas como una medida preventiva para evitar la propagación del virus Covid-19, la Comisión advierte la necesidad de reforzar las acciones de divulgación y sensibilización hacia la población sobre la obligatoriedad de esta disposición.

La CEDH indica que antes que cualquier sanción se debe agotar el diálogo y exhortar a los ciudadanos sobre los riesgos que implica no usar el cubrebocas, no mantener una sana distancia y estar en casa en la medida de lo posible, cuando se trate de actividades no esenciales, por las implicaciones que conlleva a la salud pública.