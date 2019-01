Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que las investigaciones por robo de combustible alcanzan también al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“A todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia; no queremos alebrestar, no queremos hacer escándalo, no queremos el sensacionalismo sino actuar con mucha responsabilidad, pero también esto significa que no habrá impunidad, trátese de quien se trate”, declaró.

Aclaró que lo anterior se llevará a cabo sin afectar la dignidad de las personas, sin fabricar delitos ni utilizar la estructura gubernamental con fines políticos.

Hay que recordar que el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, promovió un amparo para que se suspenda cualquier orden de aprehensión en su contra.

Se trata de la demanda 11/2019 contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, según información publicada por un diario de circulación nacional.

AC