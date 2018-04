Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.comhttp://rasa-informa.com/investigadores-espanoles-podrian-descubrir-cura-para-diabetes-tipo-1/).- Un grupo de españoles está cerca de encontrar la posible cura de la diabetes tipo 1. Los resultados de esta nueva investigación, en la que participaron instituciones como el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cambier) y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga(Ibima).

El nuevo fármaco sólo se ha probado en ratones y en cultivos de células, pero si aprueba los ensayos clínicos, pronto podrá usarse en humanos. La diabetes tipo 1 ocurre con frecuencia en niños y adultos jóvenes, pero puede aparecer en cualquier edad.

Durante la investigación, los científicos identificaron una proteína en la superficie de las células beta, llamada LRH-1, cuya activación, por parte de un compuesto denominado BL001 y suministrada a través de inyecciones a los ratones, frena la muerte de las células del páncreas. Su gran ventaja es que tiene un doble sobre ellas: activa su regeneración y bloquea su muerte.

En el artículo publicado en la revista Nature Communications, los investigadores detallan que la administración in vivo a largo plazo de BL001 previene el desarrollo de diabetes en ratones, mediante el mantenimiento combinado de una masa funcional de células beta y la liberación de factores antiinflamatorios. Además, dicen que el BL001 también protege las células humanos de la apoptosis y mejora la secreción de insulina deteriorada.

Proposed model of cellular action for BL-001/LRH-1 in #type1 #diabetes: modulating the #immune system in the islets toward an anti-inflammatory environment, while promoting alpha to beta cell transdifferentiation @sevillegauthier @bernatsoria https://t.co/ZSSdlvU0YL pic.twitter.com/eXkrch3xDd

— Javier Bermúdez (@DrBermudezSilva) April 16, 2018