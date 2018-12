Por: Adoración Araiza

Nueva York (Rasainforma.com).- El cielo de la ciudad de Nueva York vivió un efecto realmente impresionante ya que por unos momentos se pensó que podría tratarse de un evento de la naturaleza.

Sin embargo no fue así, se trata de una misteriosa luz azul que apareció este jueves por la noche. El hecho ya es investigado por las autoridades de Nueva York, quienes indicaron que podría deberse a la explosión de un transformador en la planta de Con Edison en Queens”.

“El incendio está bajo control”, dijo la policía.

A través de su cuenta de Twitter señaló que se esta trabajando para responder al incendio de una subestación en Astoria y proporcionaremos actualizaciones tan pronto como tengamos más información.

We’re working with the @FDNY to respond a substation fire in Astoria and will provide updates as soon as we have more information. AQ — Con Edison (@ConEdison) 28 de diciembre de 2018

Al lugar acudieron bomberos quienes informaron que el accidente estaba bajo control y que no había víctimas.

Ante lo ocurrido en redes sociales se compartieron imágenes de un seceso que provocó el asombro por el extraño fenómeno.

Algunos ciudadanos lo compararon con alguna escena de películas de ciencia ficción.

What in the world is happening in Astoria? Crazy blue light coming from Queens. pic.twitter.com/gZGjJ2CuC5 — Tara Buonassissi (@taramay1144) 28 de diciembre de 2018

Con información de infobae

