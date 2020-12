Irán (MiMorelia.com).- La conocida instagramer Sahar Tabar, fue sentenciada en Irán a 10 años de prisión por varios delitos.

El pasado viernes, la corte de Irán le dictó sentencia luego de ser acusada de blasfemia, incitación a la violencia, obtención de ingresos por medios inapropiados y alentar a los jóvenes a la corrupción, además de falta de respeto a la República islámica.

Sahar Tabar, cuyo nombre real es Fatemeh Khishvan, es una influencer con casi medio millón de seguidores, es conocida por tratar de parecerse a la actriz Angelina Jolie, a través de supuestas cirugías y maquillaje ha modificado su apariencia en gran medida, y de acuerdo a la Ley islámica esto está prohibido, pues su comportamiento supuestamente incita a la corrupción de menores en aquel país.

The Iranian ‘Zombie Angelina Jolie’ Sahar Tabar has been jailed for 10 years, her lawyer said. She was arrested last year over her social media activities.🤭🤭 pic.twitter.com/Rqg0XCOisn

