Ciudad de México (Rasainforma.com).- Adele causó un gran impacto por su cambio de imagen, pues al verse con el cabello suelto… ¡apareció mucho más delgada y atlética!

La cantante británica acudió al cumpleaños de Drake en un conocido club de Los Ángeles, en donde se juntó con otras celebridades como Rihanna.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Someone like you, compartió una imagen en donde luce mucho más delgada en comparación a cómo lucía anteriormente.

“Feliz cumpleaños a una de las personas más amables y divertidas que he conocido”, dice el post.

Con este gran cambio, la artista recibió un sinfín de halagos y provocó que algunos internautas compartieran en Twitter su reacción y la comparación del antes y después de su imagen.

Si Adele pudo, todos podemos 💪🏻: pic.twitter.com/0vosdBAf82 — Luisillo (@luisillohdz) October 25, 2019

Ya quiero que me rompan el corazón para deprimirme y después adelgazar como @Adele pic.twitter.com/7acySdR2H2 — LA TOXICA (@SayraSilva10) October 25, 2019

OMFG ADELE, QUÉ PASÓCÓMOPOR QUÉ!!! QUE ME EXPLIQUEN! pic.twitter.com/PLovSFrRyS — venice bitch 🏳️‍🌈 (@ghbriceno) October 24, 2019

Por: Alina Espinoza/AV