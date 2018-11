Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A pesar de que en algunos puntos del Estado de México comenzó a normalizarse el abasto de agua potable tras poner en marcha el sistema Cutzamala, aún hay colonias donde no hay agua. Los vecinos siguen batallando para conseguir agua.

El municipio que presenta un mayor desabasto es Coacalco. Los vecinos que se quejan porque, aseguran, sus reservas se agotaron y no pueden costear pipas particulares. Supuestamente el agua nos la iban a quitar ocho días y ya van a ser casi 15 días:

Tenemos que comprar pipas. No es justo. A nivel municipal no deberían escatimar y mandarnos una pipa, no deberíamos estar haciendo gastos inoportunos.