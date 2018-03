Morelia, Michoacán (Boletín).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, calificó como irresponsable la declaración del líder priísta Mario Tzintzún, quien dijo que por ganar la alcaldía de Morelia estarían dispuestos desde “pegar un botón, hasta matar a un cabrón”.

“En el clima de inseguridad que tiene el Gobierno Federal al país, emanado del PRI, es un hecho reprobable e irresponsable la declaración de este sujeto quien manifestó su apoyo a Daniela de los Santos, candidata del PRI a la alcaldía de Morelia”, abundó el dirigente.

En el mismo sentido, indicó que se entablará conversación los dirigentes de los diferentes partidos políticos que integran la Coalición Por Michoacán al Frente para tomar cartas en el asunto y tomar con la seriedad necesaria esta declaración.

“Vamos a platicar con los demás dirigentes para ver la manera de que esto tenga repercusiones, los tiempos no están para incentivar a la violencia al electorado. Nosotros seguiremos por la vía de la legalidad pero no dejaremos que esto no tenga repercusiones”, concluyó.

