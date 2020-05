Israel (Rasainforma.com).- Israel se convirtió en una esperanza de vida en el mundo entero al crear un anticuerpo capaz de combatir al coronavirus.

Los científicos de este país de Oriente Medio lograron desarrollar y aislar un anticuerpo que neutraliza la enfermedad del Covid-19 causada por el coronavirus (SARS Co-V-2), días atrás habían anunciado que se estaba desarrollando este tratamiento y ahora el portavoz de la institución confirmó su efectividad.

El desarrollo de este nuevo anticuerpo estuvo a cargo del Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR por sus siglas en inglés), que desde hace meses estuvieron trabajando para encontrar una cura.

El anticuerpo es monoclonal, derivado de una sola célula recuperada, que fue posteriormente refinado en laboratorio y puede neutralizar la enfermedad, además de que contiene una proporción excepcionalmente baja de proteínas dañinas, por lo que el Ministerio de la Defensa de Israel confirmó que se trata de de un “innovador desarrollo científico”.

El instituto demostró la capacidad del anticuerpo con un agresivo Covid-19 dentro del laboratorio, lo cual llevó a las autoridades israelíes a señalar que el IIBR es la primera institución en lograr un avance científico que cumple los tres parámetros mencionados simultáneamente.

Los científicos del instituto creen que la naturaleza de este avance podría conducir a un acortamiento del proceso de recuperación completa, que actualmente podría extenderse durante varios meses.

