Ciudad de México (Rasainforma.com).- Israel es el país que más vacunas contra Covid-19 ha aplicado, según reveló un estudio del portal “Our World in Data”, en colaboración con la Universidad de Oxford.

Este dato refleja que dicha nación cuenta con el 11.6 por ciento de su población vacunada, es decir, más de un millón de habitantes, además de la mayor tasa de inmunización a nivel mundial.

How fast are different countries vaccinating their population against COVID?

Israel: 11.6%

UK: 1.5%

US: 0.9%

Germany: 0.2%

World: 0.13%

→ Data for more countries you find in our COVID vaccine dataset here:https://t.co/3imP7PqURn pic.twitter.com/Lc3KEGHh4q

— Our World in Data (@OurWorldInData) January 2, 2021