Ivonne Montero aclara de una vez por todas si le interesa o no herencia de Fabio

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego del asesinato de su expareja Fabio Melanitto y su posible herencia, la actriz Ivonne Montero dejó en claro no le interesa eso.

“Fabio ya está en Italia con sus papás, ya fue su velorio en Italia, todo corrió muy bien, todo lo hicieron bastante bien”, aseguró.

Pese a que la exesposa de Fabio no acudió al velorio tiene conocimiento de que la hermana y sobrina del exintegrante de UFF siguen en México.

“Siguen haciendo ciertas diligencias, papeleos que tienen que arreglar para poder partir”, dijo.

Al ser interrogada sobre la posible herencia que haya dejado Fabio y si ella pelearía algo Ivonne dijo no tener interés en nada.

“NO LO EXIGIRÍA, NO HABÍA RELACIÓN, NO HABÍA NADA, NO ME INTERESA TAMPOCO”.