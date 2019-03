Por: Toño Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- El boxeador mexicano Jaime Munguía, actual campeón Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, reveló este viernes 29 de marzo su deseo de pelear en el futuro cercano ante el kazajo Gennady Golovkin.

Munguía, que el próximo 13 de abril defenderá su corona ante el irlandés Dennis Hogan en la Arena Monterrey, comentó que quiere medirse a “Triple G” en este 2019: “Estamos interesados en esa pelea ahora que Golovkin está en DAZN, creo que sería una buena pelea para nosotros y la gente. Si hace un año no se pudo dar creo que ahora sí, y si hace un año me sentía listo ahora mucho más, con todo gusto aceptaría esa pelea”.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su lugar dentro de las 154 libras, y donde hay pugilistas de la talla de Jarrett Hurd, Tony Harrison o Jermell Charlo, Jaime declaró: “Me consideraría como el número uno, con todo el respeto y humildad que me merecen”.

Finalmente, Jaime Munguía, con récord de 32 victorias (26 nocauts) y cero derrotas, no descartó en el futuro cercano subir a las 160 libras: “Tengo planes de subir a las 160 libras, no sé si sea la próxima pelea o finales de año, lo estamos viendo, me he sentido bien tratando de hacer las 154 libras para este 13 de abril, pero sí estamos considerando dentro de muy poco estar en las 160”.