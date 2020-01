Estados Unidos (MiMorelia.com).- Japón se prepara para construir en sus terrenos un prototipo de ciudad del futuro, informó el presidente de Toyota Motor, Akio Toyoda, en la feria CES de electrónica de consumo, que se realizó en Las Vegas.

Llamada la ciudad tejida, será un ecosistema completamente conectado alimentado por celdas de combustible de hidrógeno.

Woven City, o la ciudad tejida, será un ecosistema que se alimente por celdas de combustible de hidrógeno, que tendrá la función de ser un hogar para investigadores de tiempo completo.

De acuerdo al portal de Toyota, en la ciudad se “podrán probar y desarrollar tecnologías como la autonomía, la robótica, la movilidad personal, las casas inteligentes y la inteligencia artificial en un entorno real”.

Akio Toyoda dijo que ésta “es una oportunidad única para desarrollar tecnologías futuras, incluido un sistema operativo digital para la infraestructura de la ciudad, con personas, edificios y vehículos conectados y comunicándose entre sí a través de datos y sensores”.

