Japón despierta con terremoto de magnitud 6.7 [Video]

Japón (MiMorelia.com/Redacción).- El jueves, tiempo de Japón, un terremoto sacudió Hokkaido, la segunda isla más grande de dicho país.

Al norte de Japón se encuentra Hokkaido, que poco después de las tres de la madrugada fue sacudida por el movimiento telúrico de magnitud 6.7, según la Agencia Meteorológica nipona.

También la televisara local informó que de acuerdo a la Agencia Meteorológica no hay amenaza de tsunami.

A strong 6.6 #earthquake #Terremoto #Temblor near Hokkaido #Japón #Japan right now, people are scary in streets 🚨 pic.twitter.com/EewMPKTLjZ

— Teacher From PR 🌧️🌀🌩️ (@MaestroDEPR) September 5, 2018