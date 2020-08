Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante JBalvin reveló durante la emisión de los Premios Juventud que tiene Covid-19, la revelación se dio a través de un video debido a que por la enfermedad no pudo asistir al evento que tuvo lugar el pasado jueves.

El cantante colombiano fue uno de los premiados; en un video transmitido en el evento, se mostró agradecido por los 5 premios que recibió, sin embargo, reveló que se contagió de Covid-19 “me tocó bien duro”, Balvin dijo que se está recuperando de la enfermedad.

¡Felicitaciones @JBalvin! ‘Rojo’ es el ‘Video Con El Mensaje Más Poderoso’ de #PremiosJuventud. El colombiano suma ya 2 galardones esta noche. #PJMoments pic.twitter.com/74fgd7mnQ7 — Premios Juventud (@PremiosJuventud) August 14, 2020

Es por este motivo que el “reguetonero” no pudo asistir a los Premios Juventud, dijo que está en aislamiento y aunque la recuperación no es fácil se mantiene con una actitud positiva, “Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”.

Además, aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus fans “que se cuide, que no se piense que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso”, por ello, sus seguidores no dudaron en mostrar su apoyo al cantante, quien pasa sus días recuperándose en su casa de Medellín, en Colombia.

¡MUCHA FUERZA, JOSE! J Balvin dio positivo en Coronavirus. Saldrás de esto pronto, el mundo necesita de tu talento. pic.twitter.com/K3QRom1J6Y — FAN10 (@SoyFan10) August 14, 2020

Por: Redacción/E