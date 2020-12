Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El boxeador mexicano Julio César Chávez se molestó luego de que un youtuber le preguntara sobre el video en tacones de su hijo, esto en una entrevista para el canal de YouTube “Chango Ote”.

Casi al finalizar la entrevista, la mascota del equipo de béisbol Tomateros de Culiacán, el “Chango Ote” le preguntó a JC Chávez qué sintió cuando vio a su hijo en tacones.

“Hablando de pe… ¿Qué sentiste el día que viste el video ese donde el Julito sale en sus tacones? ”; Julio César Chávez vio que el youtuber se burló y fue entonces que defendió a su hijo.

“¿Qué te vienes riendo o qué? Me voy a bajar a la v…, no quiero decir groserías pero me voy a bajar y te voy a poner una p… aquí. Síguete metiendo con mi hijo y vas a ver (…) no, no, sácate (…) no estoy bromeando. ¿Te vienes riendo de mí o qué?”.

Al final al ver la molestia de Chávez, el Chango Ote optó por cambiar el tema de conversación y terminó la entrevista.

“Mis respetos para la humildad tan grande y muchas gracias por el apoyo que siempre me a brindado él y su familia. Gracias campeón”, escribió el Chango Ote en los comentarios del video.

El entrevistador se refería a un video que el hijo del boxeador mexicano subió a su cuenta de TikTok. En días pasados Chávez Jr. causó polémica por una grabación donde apareció caminando en tacones, simulando estar en una pasarela, al tiempo que se escuchaba música de fondo.

No es el primer video del hijo del boxeador que causa polémica, en su cuenta tiene grabaciones donde le canta al coronavirus y otros donde dice que dejará el box para dedicarse a la UFC.

Sin embargo, ante las críticas Julio César Chávez siempre ha defendido a su hijo: “No se preocupen por el TikTok de mi hijo Jr, yo no me siento avergonzado al contrario me da alegría y me río porque se divierte”.

No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde 😄con todo respeto jajaja — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020

Por: Redacción/E