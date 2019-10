Como siempre sucede en México, nos enteramos de las cosas cuando están a punto de pasar y no cuando originalmente se dan a conocer. Y para no perder esa bonita costumbre de dejar todo para el final fíjate que en Octubre del 2018 se publicó, para entrar en vigor el miércoles de esta misma semana, una cosa llamada Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (NOM035 STPS).

Durante todo el año nadie habló de eso y ahora hay un tsunami de información porque afecta a casi todas las empresas de México. Y justamente para que no te ahogues en este mar de opiniones, reglamentos e interpretaciones, aquí te voy a decir la neta de este asunto.

La NOM035 STPS tiene por objetivo identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo para promover un entorno laboral favorable. Esto, traducido al español, significa que quieren que todo mundo trabaje en lugares libres de estrés y violencia. Mencionar esto después de lo vivido la semana pasada en Culiacán suena ridículo pero así viene la norma, que te digo…

Lo relevante de la NOM035 STPS es que es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo de México que tengan más de 15 empleados y, en caso de que no la cumplan, podrían hacerse acreedores a multas que, en su caso más extremo, podrían superar los 500 mil pesos.

La neta es todo un mega rollo todo lo que implica por lo que no te voy a aburrir con ese choro mareador, lo que si te digo es que incluye obligaciones para los patrones y obligaciones para los trabajadores dentro de las cuales las principales son:

Obligaciones de los Patrones: Prevenir la violencia laboral y promover un entorno favorable dentro del centro de trabajo.

Obligaciones de los Trabajadores: Respetar las medidas de prevención de violencia laboral que ponga el patrón y participar en la identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial que significa que si observa o detecta que alguien se está pasando de lanza o haciendo bullying debe reportarlo.

Los conceptos base que se deberán tomar en cuenta en los centros de trabajo para lograr un ambiente laboral favorable son las condiciones del propio ambiente organizacional, las cargas de trabajo, las jornadas y rotación de empleados, y el equilibrio trabajo-familia.

Al final de cuentas lo que se busca lograr es que las personas trabajen felices, en lugares que les gustan, con buenas condiciones laborales, sin estrés y en jornadas que no sean largas para que puedan pasar tiempo con su familia.

Existen muchísimos estudios que demuestran que un empleado contento es un empleado productivo y esto en la teoría no suena nada mal pero como en todo, el diablo está en los detalles.

Se supone que si el patrón detecta que uno de sus empleados no está feliz en su chamba lo deberá canalizar al IMSS para que le den atención psicológica y lo ayuden a ser feliz otra vez…. No te rías, es en serio, eso dice la norma. Y repito, en teoría suena súper padre ya que cuando un empleado ande bajoneado lo van a ayudar pero, en el mundo real, si en el IMSS no tienen para atender a la gente con cáncer ¿tú crees que van a poder atender a los empleados canalizados por riesgos psicosociales?

Ya me estoy imaginando a un empleado que llegue a IMSS a pedir consulta porque “etoy tiste” y las siempre amables enfermeras de las clínicas le digan “ay pobechito, mengase para darle un abacho y ya no esté tiste”.

Otra cosa que puede pasar y que me a mí no se me había ocurrido pero me lo platicó una persona que es una eminencia en temas de psicología laboral con doctorados y todo el rollo, es que se comience a dar una discriminación psicológica, es decir, que para evitar tener empleados con “detalles psicosociales” los exámenes psicométricos incluirán este tipo de pruebas y los patrones no contratarán a personan que arrojen resultados no satisfactorios en este ramo. Es decir, no te contratarán por el riesgo a estar triste en tu chamba.

Ahora, desde el punto de vista de las empresas, surge una duda muy importante, como los tratamientos psicológicos los atenderá el IMSS, si tienes casos en tu centro de trabajo esto afectará tu prima de riesgo ante el instituto??? Y si es así entonces las cuotas obrero patronales subirán y como patrón te saldrá más caro asegurar a tus empleados con el IMSS. Ah verdad? Ya no está tan gracioso.

¿Ya ves porqué en la columna anterior te platiqué del salario emocional? Si aquí todo está ligado con todo así que no andes comiendo rebanadas y ponte trucha. Tienes que leerme siempre para que estés al tiro de todo.

Y ya para concluir y no aburrirte, tal vez la intención es la correcta, buscar un cambio en la cultura laboral para que ya no exploten a los empleados y no dejen la vida en el trabajo (como casi no pasa con mis amigos que trabajan en los bancos ¿verdad?) pero el hecho de buscar hacerlo mediante todo un esquema burocrático y totalmente poco práctico echan a perder esa intención. Lo que deberían hacer es fomentar el salario emocional y el teletrabajo para que cada vez existan condiciones más flexibles en las empresas. Si amenazas a los patrones para que midan un tema subjetivo como es la salud psicomental de sus empleados lo único que generas son nuevas normas que fortalecen la burocracia, fomentan la corrupción y generen esquemas simulados. De plano que cuando el gobierno se pone “creativo” defecan cada idea que mejor se deberían quedar calladitos.

Eso sí, prepárense psicólogos que se les viene mucha chamba ya que sus servicios serán indispensables en las empresas y muchas de ellas deberán tener uno de planta.

