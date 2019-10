Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Joaquín Phoenix, no acababa de ponerse el disfraz del Guasón y ya era el mejor en haberlo interpretado, pues hizo lo que nunca pudieron lograr las otras versiones live action del personaje: causar terror, en el filme recién estrenado en las salas comerciales este viernes.

El Guasón de Phoenix, no solo es parte del caos y generador del mismo, sino también un criminal capaz de generar terror en el espectador con crímenes atroces contra una sociedad que también es atroz, la de Ciudad Gótica, donde se vive una realidad atemporal para la humanidad.

Miles, tal vez millones de habitantes sumidos en una crisis que no solo se refiere al dinero, sino también a la necesidad de un reconocimiento de su identidad, su humanidad y problemática dan génesis o generan su catarsis en el Guasón interpretado magistralmente durante dos horas dos minutos, en las cuales no hay un segundo de desperdicio.

El Guasón de Phoenix alcanza un grado tal que no es comparable con otros guasones, sino con otros personajes icónicos del cine como Travis Bicklr, el protagonista de la legendaria Taxi Driver, interpretado por Robert de Niro, quien también participa en la película del villano más legendario de DC Comics, si no es que de toda la industria de la novela gráfica.

El sostén claro del filme es su protagonista aunque sus personajes secundarios, tales como Penny Fleck (Frances Conroy), la madre del Guasón, o Sophie Dumond (Zazie Beetz), interés amoroso del villano/protagonista, solo suman argumentos positivos a la trama, donde a pesar de estar situada en 1981 podemos ver problemáticas actuales, o mejor dicho vigentes hasta ahora y que pocas películas basadas en comics se atreven a mostrar con tal pureza.

Guasón se cuece aparte no solo en la comparación ya mencionada de personajes protagónicos sino en su obligada comparación con otros filmes, dado que no está para que la pongan enfrente de las competidoras del Universo Marvel o sus hermanas de DC (salvo tal vez por la trilogía del Batman de Nolan o The Watchmen), está más bien para hablar de ella al lado de filmes como Adiós a Las Vegas, Taxi Driver, El Padrino, Wall Street, El Ladrón de Bicicletas, El Resplandor, Érase una vez en América o El hombre que mató a Liberty Valance.

En tiempos en que los cineastas renombrados y los estudios grandes apuestan por efectos especiales vistosos y escenas de acción continúa, vale la pena aplaudir no solo el riesgo, sino la excelencia de la ejecución al director Todd Phillips quien decidió desarrollar un personaje y a partir de él explicar el mundo que lo rodea.

Sin duda El Guasón es, en términos artísticos, la Película más destacada en lo que va de 2019 hecha por un gran estudio.

RMR