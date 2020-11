Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A los 77 años, Joseph Robinette Biden Jr o mejor conocido como Joe Biden, lidera las encuestas previas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo este martes.

Joe Biden es un veterano político demócrata que contrario a su contrincante, Donald Trump, es de orígenes modestos; Biden asegura que tiene la capacidad para encaminar a Estados Unidos a la dignidad y el respeto.

El candidato demócrata es de origen irlandés, pero nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, en EU. Sin embargo, debido a que su padre perdió el empleo en 1950, se mudaron a Delaware, ahí trabajó como salvavidas en la alberca de la localidad.

Años más tarde, Biden estudió en la Universidad de Delaware y asistió a la Escuela de Derecho en Syracuse. El ahora político perdió a su primera esposa en 1972, Neilia Hunter y a su hija Naomi de 13 meses. Tres años después, Joe Biden contrajo nupcias con la que ahora es la aspirante a Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Jacobs.

Respecto a su carrera política, según Joe Biden, fueron las desigualdades que vio en su comunidad las que propiciaron su interés por la política.

A los 29 años, en 1972 fue elegido para el Senado por su comunidad Delaware donde sirvió durante 36 años, luego, en el 2009 fue vicepresidente al lado de Barack Obama hasta el 2017.

En los más de 30 años que permaneció en el Senado, fue conocido por siempre salirse de «lo cuadrado», además de sus alianzas improbables. Por ello, las críticas no se hicieron esperar, cabe recordar que recientemente reconoció un error que cometió al apoyar en la redacción de una ley en 1994 que valió en la encarcelación de varios ciudadanos negros.

Durante su cargo como vicepresidente de EU, en la administración de Barack Obama, supervisó el gasto en infraestructura en el 2009 para contrarrestar la Gran Recesión, además, otro punto a favor fueron las negociaciones que emprendió con los legisladores republicanos para aprobar diversas leyes que beneficiaron a la ciudadanía estadounidense, así como al país.

A nivel internacional, Joe Biden lideró los esfuerzos para aprobar el nuevo tratado START entre EU y Rusia; respaldó la intervención militar en Libia; y se le reconoce que ayudó a formular la política estadounidense hacia Irak a través de la retirada de tropas militares en el 2011.

Sin embargo, pese a ser el favorito en las encuestas, la pandemia le jugó en contra al parar su campaña, así como su edad al ser calificado como “muy viejo”. Pero a favor de Joe Biden, está la estabilidad que proyecta frente a su rival, mientras que a nivel discursivo y político es catalogado como un político demócrata “moderado”.

De Joe Biden, está sería la tercera pugna por la candidatura de Estados Unidos, en 1988 se postuló, pero perdió seguidores luego de que se le acusara de plagio en un discurso electoral.

La segunda candidatura presidencia de Joe Biden fue en el 2008, pero debido a comentarios que el político hizo lo catapultaron hasta el quinto lugar en aceptación de los estadounidenses, lo cual provocó que se retirara de la contienda.

En estas elecciones, lo acompaña Kamala Harris como posible vicepresidenta de Estados Unidos, esto con la intención de contrarrestar la imagen tradicional de hombre blanco y mayor a la cabeza del país vecino, ya que la todavía senadora es de ascendencia negra e hija de inmigrantes, además, es una generación más joven que el candidato demócrata.

Medios de comunicación del país del norte mencionan a Joe Biden como el candidato con liderazgo cooperativo y que “va más con los intereses de EU”.

Cabe resaltar que aunque las encuestas ponderan a Joe Biden como el favorito de los estadounidenses, podría suceder que en último momento las votaciones den un giro y favorezcan al candidato republicano, Donald Trump, así que la silla presidencial de la Casa Blanca, Biden no la tiene asegurada.

Se espera que las elecciones de Estados Unidos que se celebran este martes estén reñidas ante los controversiales y disimiles candidatos.

Our president has failed in his most basic duty to this nation: to protect us.

It’s unforgivable.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2020