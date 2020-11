Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este lunes, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer los primeros nombres de las personas que integrarán su gabinete.

Cabe recordar que el pasado fin de semana se informó que Biden,informaría esta semana sobre los miembros de su gabinete.

Today, I’m announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone.

It’s time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts

— Joe Biden (@JoeBiden) November 23, 2020