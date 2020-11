Estados Unidos (Rasainforma.com).- La noche de este miércoles el actual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, publicó un sitio web de transición gubernamental.

En la liga, que ya es pública, incluyó un mensaje en el que hace referencia a que el conteo de votos continúa, además hizo énfasis en que la administración de él y Kamala Harris comienza a trabajar en la transición gubernamental.

Te compartimos el link del sitio web de transición gubernamental

A tu vez, en su cuenta de Twitter, dijo que «está claro que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores».

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020