Estados Unidos (Rasainforma.com).- El integrante de Jonas Brothers, Joe Jonas contrajo matrimonio con la actriz Sophie Turner en Las Vegas, Nevada.

El DJ Diplo fue quien compartió historias en su cuenta de Instagram, y ahí se puede ver a la joven pareja en la famosa capilla A Little White Chapel, donde se convirtieron en marido y mujer.

La pareja comenzó a salir desde 2016 pero lo oficializaron en enero de 2017, ese mismo año se comprometieron. En entrevistas pasadas, Joe comentó que le gustaría casarse en Francia, por lo que no se descarta que para el verano haya otra boda.

