México (MiMorelia.com/Redacción).- Con menos de una semana de haberse estrenado en la mayoría de los países, Joker ya se posiciona entre las mejores diez películas, según el sitio IMDb.

Quienes la han visto han ovacionado tanto la actuación de Joaquin Phoenix, quien le da vida al Guasón, como la película en general; así que sitios especializados en cine apuestan que esta cinta tendrá más de un premio Oscar en la próxima entrega.

Joaquin Phoenix reveals how he approached his take on the classic Batman villain for writer/director Todd Phillips's #JokerMovie. 🤡 https://t.co/sJv31Xpq1H @jokermovie pic.twitter.com/ikRQQibxGG

— IMDb (@IMDb) October 4, 2019