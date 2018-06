Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La velocidad está en sus venas, en tan solo segundos es capaz de dejar atrás a los obstáculos que se le han presentado, para poder cumplir una de sus metas, subir al pódium en la máxima justa deportiva nacional.

A sus 15 años, Jorge Alfredo Cortés Corzo, originario de Morelia, se ha posicionado como una de las promesas del atletismo michoacano, luego de conseguir dos medallas en pruebas distintas, una de plata y otra de Bronce en la reciente Olimpiada Nacional.

Con tan solo tres años dentro del atletismo, Jorge se dio un tiempo para platicar con MiMorelia.com sobre a qué ha tenido sobreponerse para conseguir medalla en las pruebas de 100 y 200 metros, el cómo un adolescente cambia una vida “normal” por la disciplina y los sacrificios; además del papel que ha jugado su familia para sobreponerse a las adversidades.

Jorge, ¿cómo te enamoraste de un deporte como el atletismo?

-Mi historia es un poco de risa, porque yo me metí al atletismo en la escuela; mi actual entrenador en ese entonces daba clases; pero la única razón por la que empecé a practicar es porque mi mejor amigo se metió al equipo, lo más chistoso es que él fue un solo día a entrenar, los demás días, yo me quedé ahí.

Me enamoré del atletismo en mi primera carrera, la cual fue un 120 (metros) en el estadio Venustiano Carranza, en la que quede en primer lugar, por lo que me empezó a gustar, esto a la edad de 12 años.

¿Por qué cambiar una “vida normal” de un adolescente por la disciplina deportiva?

-La verdad, es que lo de las fiestas, los videojuegos o salir con los amigos, lo puede hacer cualquiera; pero yo admiro mucho a los adolescentes que hacemos deporte, que dejamos de lado muchas reuniones familiares, o noches de sueño por estar haciendo tarea y llegamos tarde de entrenar, o ponerte al corriente en los estudios cuando salimos a competencias.

Yo creo que los jóvenes que hacemos deporte tenemos herramientas fundamentales para la vida, como lo es el compromiso y la dedicación.

Debido a los entrenamientos tan duros, ¿en algún momento pensaste en desistir del atletismo?

-Cuando te tocan entrenamientos muy pesados los sufres, pero al final del día todo vale la pena; mi entrenador me ha sabido llevar, siempre me ha dicho que es un proceso, que apenas vamos comenzando y que hay mucho camino por recorrer.

En estos tres años ¿cómo ha sido tu evolución en el deporte?

-Durante mi primer año que comencé a practicar atletismo intenté clasificar al Nacional de Primarias, pero quede en segundo y no pude asistir. Al año siguiente, tuve la oportunidad de asistir al Nacional de Secundarias, en el que me fue regular, quedé en los lugares 20 y 19.

En ese mismo evento, pero al siguiente año, quedé en segundo lugar en 200 metros.

El año pasado tuve la oportunidad de asistir a Olimpiada Nacional, pero me tocó el cambio de pruebas de 100 y 200 metros, anteriormente eran 300 metros; en esa ocasión quedé en doceavo lugar, en lo que fue mi primer Olimpiada.

Este año en Olimpiada Nacional conseguí Bronce en 100 metros planos y Plata en la prueba de 200 metros.

Estos pequeños “fracasos” que tuviste al principio, ¿Te ayudaron a seguir adelante?

-Yo no les llamaría fracasos; mi familia y entrenador me han dicho que la única manera que pierdas es darte por vencido. Toda mi familia me han dicho que son experiencias y las he tomado como positivas, lo que yo siento que me ha servido para seguir en el atletismo y conseguir los logros que he obtenido.

Respecto a la Olimpiada de 2017 y esta de 2018, ¿cuáles fueron las claves para que pudieras subirte al pódium?

-Yo recuerdo que en mi primera participación yo me sentía muy bien físicamente, tuve mi mejor marca, pero no me alcanzó para llegar a la final.

Tuve la fortuna de competir con chavos de 16 años, yo en esa ocasión tenía 14, pero ellos me comentaban que me quedaba mucho camino por recorrer y que le echara ganas. Además con mi entrenador tuve una plática muy fuerte y me comentó que yo tenía mucho talento, por lo que me iba apoyar para explotar eso y subir al pódium.

¿Tú cómo ves el nivel del deporte en Michoacán en comparación con otros estados?

-La verdad, le hace falta mucho a Michoacán en comparación con otras entidades, en muchos aspectos.

Tengo la fortuna de conocer deportistas que practican natación o basquetbol, y coincidimos en que al deporte en el estado no se le apoya. También he platicado con atletas de Nuevo León, Baja California y la Ciudad de México, quienes me han comentado que ellos en el mismo lugar donde entrenan, estudian y ahí mismo les dan de comer, llegan a sus casas solo a dormir.

Me han platicado que tienen el apoyo de su estado y que chavos que tienen resultados menores a los míos, tienen una beca tres veces más que la que yo recibo; por lo que sí me gustaría hacer un llamado a que se apoye al deporte, se han visto los resultados, hay mucho talento, hay compromiso por parte de los deportistas.

Yo creo que lo único que le hace falta al atleta michoacano es el apoyo.