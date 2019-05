Cancún, Quintana Roo (Boletín).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informa que Michoacán logró otras dos medallas más dentro de la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019, esto gracias a la taekwondoín Jareni Nava Córdova y la sirena Gretta García Chavira, ambas que se colgaron metal de plata en sus respectivas disciplinas.

El tae kwon do que se celebra en Chetumal, llegó a dos medallas en esta competencia, ya que este sábado, Jareni Nava Córdova se colgó la plata en modalidad combate, división de menos de 51 kilogramos, categoría Infantil.

La deportista de 11 años de edad, llegó hasta la Gran Final de su división en donde enfrentó a Daniela González, representante del Estado de México, ante la que perdió 3-0, para quedarse así con el segundo lugar en su primera Olimpiada Nacional.

“Me siento muy feliz con el resultado que he obtenido pero a la vez decepcionada porque no pude lograr el primer lugar que yo quería. Me dolía la rodilla y pues no pude dar el cien por ciento en la final. Dedico esta medalla a mi familia y a todos los que me han apoyado”, declaró Jareni Nava.