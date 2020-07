Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un joven de 17 años fue acusado de 30 cargos criminales por vulnerar cuentas de la red social de Twitter, de personalidades como Bill Gates, Barack Obama y Elon Musk, informó este viernes la Fiscalía de Florida, Estados Unidos, a través de un comunicado.

De acuerdo a la acusación, el 15 de julio Graham Ivan Clark vulneró los perfiles de Twitter de prominentes personalidades y escribió mensajes en los que pedía a los usuarios que depositaran bitcoins en cuentas asociadas a él. Así, el joven consiguió recaudar más de 100 mil dólares en esta criptomoneda en un sólo día.

El ataque «fue diseñado para robar dinero de estadounidenses de todo el país, incluso aquí en Florida. Este fraude masivo fue orquestado aquí mismo, en nuestro patio trasero, y no lo aceptaremos», escribió el fiscal estatal Andrew Warren.

This massive fraud was orchestrated right here in our own backyard, and we won’t stand for that.

