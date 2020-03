Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven de esta capital ha denunciado por medio de redes sociales haber sido golpeada por tres hombres.

Dennise Zavaleta compartió a través de su cuenta de Facebook la situación que vivió: «fui víctima de 3 personas que Gracias a Dios ahorita la estoy contando ya que me golpearon y navajearon y estoy un poco delicada de salud pero hay la llevo [SIC]».

La agresión ha llegado a medios nacionales, como SDP Noticias, quienes han rescatado que la joven tendría su ceremonia de graduación este fin de semana, evento al que no pudo acudir por tener que estar en reposo.

Denisse agrega en su post: «CHICAS tengan cuidado no salgan solas aunque sea de día por qué ya no se sabe fui victima de manoseó me rompieron mi blusa , golpetearon con un piedra y en varias ocasiones golpearon en el estómago y vientre insultos solo porque corrí si no ya me llevaban con ellos [SIC]».

Este domingo 08 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer; al día siguiente, lunes, se ha convocado a un paro nacional bajo el #UnDíaSinNosotras.

Acciones en Michoacán en contra de la violencia de género

En Michoacán se implementó la Alerta de Género desde el 2016, para 14 municipios; ésta se mantiene en 13 entidades.

El viernes pasado el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, firmó el decreto para que todas las escuelas, bachilleratos, universidades, michoacanas tengan con carácter obligatorio los contenidos de igualdad y perspectiva de género en sus programas de estudio.

Además informó que se emprenderá un Plan Emergente en Michoacán para disminuir los casos de violencia y acoso en contra de las mujeres, asimismo, cumplir la Alerta de Violencia de Género con la intención de construir mecanismos que garanticen la seguridad de las mujeres.

Dicho plan consistirá en que se despliegue el Grupo Especializado de Atención y Prevención de las Mujeres en zonas de más riesgo para que haya una atención de manera inmediata.

