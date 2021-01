Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven moreliano se viralizó en las últimas horas en Twitter al compartir que vende elotes tras la crisis que le dejó la pandemia.

A través de esta red social, el joven identificado como David Contreras compartió un simple tuit, sin imaginar que incluso su caso llegaría a famosos.

El covid me quitó mi negocio que me costó 4 años construir y awuí estoy de nuevo, iniciando de cero, vendiendo elotes y no, no me da pena decirlo pic.twitter.com/gzGFtpQIOf — David Contreras (@dvdcntrs) January 23, 2021

«El covid me quitó mi negocio que me costó 4 años construir y aquí estoy de nuevo, iniciando de cero, vendiendo elotes y no, no me da pena decirlo», escribió el moreliano junto a una foto donde se ven los elotes, crema, queso y distintas salsas.

A un día de haber publicado la foto, la publicación ya suma más de 10 mil retuits y más de 118 mil «Me gusta», además de respuestas de famosos, como el actor Mauricio Martínez, Gloria Murillo e incluso Kuno Becker.

Que chido carnal — Kuno Becker (@KUNOBP) January 24, 2021

«No pensé que 1 tweet me fuera a motivar más. He recibido cientos de mensajes de apoyo, comentarios de buena vibra. Espero que quienes hayan tenido tropiezos emprendan desde casa y que no lo ven insignificante, al contrario. Se necesita valor para salir adelante y eso lo compensa», tuiteó el joven al ver el alcance que tuvo su publicación.

En su mayoría, los comentarios en su tuit son de aliento para que siga adelante, sin embargo, hay otros que resaltan por su asombro a cómo prepara el joven los elotes, forma tradicional en Morelia.

Que chido, honestamente pero… Elotes/esquites, ¿con salsa verde? pic.twitter.com/yB78THF4SW — Juguito de piña 🍍 (@_juguitodepina) January 24, 2021

Redacción/rmr