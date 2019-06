Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que compartiera su lamentable experiencia de acoso sexual en una conocida línea de autobús de Morelia, una joven se ha vuelto viral en redes sociales por denunciar este lamentable acto.

La usuaria identificada en Sayonara Serrato Silva en Facebook, señaló a través de un post en esa red social, como fue esta experiencia de acoso sexual cuando transbordaba un autobús con origen en Morelia y con dirección a la Ciudad de México.

La joven señala que aunque ella prefiere viajar sola o en asientos exclusivos para mujeres, debido a que este línea no cuenta con este tipo de asientos, tuvo que compartir espacio con un hombre «yo no dije nada, simplemente acomodé mi mochila en mis pies y me dispuse a dormir» relata.

«Me quedé dormida aproximadamente una hora y desperté con la horrible sensación de que alguien me estaba tocando y al voltear me encuentro con que este tipejo estaba subiendo y bajando sus manos por mis piernas… Inmediatamente lo quité y el muy idiota por un momento fingió ir dormido, pero luego intentó nuevamente tocarme y, al quitarlo, se puso encima de mí y me dijo ‘Por favor no me quites, me quiero ir abrazado contigo’, súper educado el hijo de la chingada, poniendo sus manos en mi pecho como su asqueroso intento de ‘abrazo'».

Serrato Silva relató, en esta misma publicación, que padece ansiedad por lo que estos tocamientos le provocaron una crisis, que la paralizó y sólo pudo llorar sin decir nada: «no dejaba de temblar, pero no podía articular ninguna palabra».

Fue hasta que se hizo una parada que la joven pudo cambiar de lugar, tras exponerle la situación al chofér.

La joven compartió también que su molestia no sólo era la agresión sexual de la que fue víctima, sino la falta de empatía del chofer, y el nulo apoyo de las autoridades en la CDMX.

La historia de esta chica se ha vuelto viral en redes sociales, con más de mil reacciones y ha sido casi mil veces compartida.

ZM