Inglaterra (MiMorelia.com).- Un joven de 19 años entró en coma luego de ser atropellado por un coche mientras caminaba en la calle en Inglaterra, justo tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento en Gran Bretaña debido a la pandemia de Covid-19.

Luego del accidente, el joven permaneció en coma por 11 meses. Primero estuvo en el Hospital General de Leicester, donde estuvo seis meses y después fue trasladado a un centro de rehabilitación neurológica de Stoke, donde permaneció los cinco meses restantes.

Sin embargo, las condiciones no eran adecuadas y el paciente se enfermó en dos ocasiones de Covid-19, según informaron medios locales.

Afortunadamente, se recuperó y se despertó, pero la primera noticia que recibió fue que existía una pandemia que tenía en confinamiento a todo el planeta.

Debido a que la pandemia por Covid-19 sigue, los familiares no pueden visitar al joven, pero por ahora se comunican con él a través de videollamada.

