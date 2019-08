Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Un joven provocó caos al entrar fuertemente armado y con un chaleco antibalas en un almacén Walmart.

El hecho se registró durante la tarde del pasado jueves, el portavoz del Departamento de Policía de Springfield (Missouri) Mike Lucas, señaló que joven de alrededor de 20 años de edad, ingresó a la tienda con un fusil de asalto y otra arma con unos 100 cartuchos de munición y con el equipo tipo militar.

#BREAKING: Photo obtained by @kolr10kozl of the man arrested at a Walmart in Springfield, Missouri today. Police say man had armor & rifle when an armed off-duty firefighter detained him until police arrived. https://t.co/rQqDTM1Mtt pic.twitter.com/yzA9kUlulX

