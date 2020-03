View this post on Instagram

Como ya sabéis este fin de semana estuve en la Fashion Week de Milán. Durante el viaje, hubo un incremento significativo en los casos de #coronavirus en la ciudad. Desde el momento cero seguí las recomendaciones. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Al volver a Barcelona me encontraba con síntomas parecidos a una gripe estacional, llamé al 061 y vine al hospital. Me hicieron las pruebas pertinentes y ayer a primera hora me confirmaban que la prueba había salido positiva. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Soy el segundo caso confirmado de coronavirus en Cataluña. Al principio estaba muy asustado porque no sabía que iba a pasar. Después de recibir toda la información pertinente me quedé más tranquilo. Hemos seguidos todos los protocolos y me encuentro en observación. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quiero deciros en primer lugar, que estoy bien, estable. Y que poco a poco espero ir mejorando. En segundo lugar, me gustaría que como sociedad nos informemos sólo de fuentes oficiales y que no cunda el pánico. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Qué hay que tomar precauciones? Si. Sobre todo, buena higiene con las manos. Pero no hay que volverse loco, es como un resfriado donde el riego de muerte es casi nulo si no perteneces a un colectivo vulnerable (personas mayores o con enfermedades). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A las personas que han estado en el foco os recomiendo hacer cuarentena voluntaria y evitar el contacto con otras personas. A las personas que no han estado en ningún sitio de riesgo que se tranquilicen, que mantengan la calma. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Lavarse bien las manos y no tocarse la cara con las manos sucias es una regla MUY importante que todo el mundo debería seguir. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gracias. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PD: Quiero agradecer a todos los profesionales del @hospital_clinic que están haciendo turnos larguísimos que me están cuidando un montón y siempre con una amabilidad excepcional.